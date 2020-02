Binnen het modelaanbod van de achtste generatie Volkswagen Golf staan liefst vijf sportieve varianten met een vermogen van 200 pk of meer. Het Duitse merk laat nu de neus van de nieuwe GTD zien.



De jaarlijkse autosalon van Genève komt er weer aan en dus sijpelen de vooraankondigingen binnen. Volkswagen had al laten weten dat de GTI meekomt naar Zwitserland en het laat nu ook een eerste afbeelding zien van de GTD. De sportieve diesel krijgt een vermogen van 200 pk en zal volgens Volkswagen de schoonste turbodiesel zijn die het ooit heeft geproduceerd. Een nieuwe katalysator helpt de NOx-uitstoot flink te verminderen.

5x sportief

De Volkswagen Golf GTD krijgt gezelschap van nog zeker vier andere sportieve modellen, want naast de iconische GTI (voortaan met 245 pk in plaats van 230 pk) staat er een 300 pk sterke GTI TCR in de planning. Topversie wordt de Golf R met 334 pk. Ook een nieuwe GTE komt er aan en die plug-in hybride is met een vermogen van 245 pk net zo krachtig als de Volkswagen Golf GTI.