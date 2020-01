Volkswagen denkt Tesla te kunnen achterhalen

In de week dat Tesla in beurswaarde groter werd dan Volkswagen, zegt topman Herbert Diess dat de aanval op de Amerikanen geopend is.



Na best wat tegenslag lijkt Tesla nu het lek boven te hebben. Ze lopen voor het eerst voor op de planningen – de Tesla Model Y komt eerder dan verwacht – en de nieuwe modellen volgen elkaar in een rap tempo op. Sterker nog, ze verkopen uitstekend. Geholpen door het Nederlandse bijtellingsregime werden er vorige maand liefst 11.000 Tesla Models Y verkocht in ons land. En in meer landen doet Tesla het goed. Ook aandeelhouders hebben vertrouwen in toekomst. Dankzij een enorme koerssprong de afgelopen weken is Tesla op de beurs nu meer dan 100 miljard dollar waard. Dat is meer dan Volkswagen en dat terwijl Tesla nog altijd 30 keer minder auto’s op jaarbasis verkoopt. Maar beleggers denken: de toekomst van autorijden is elektrisch en daarin loopt Tesla voorop met modellen én software. Toen een decennium geleden de grote automerken Tesla nog niet serieus namen, bouwde het een voorsprong op die het nog altijd heeft.



19 miljard euro

Volkswagen denkt het gat met Tesla te kunnen dichten door middel van haar recent gestarte elektrificatie-offensief. De ID.3 komt eraan en daarna nog veel meer volledig elektrisch aangedreven modellen. De komende vijf jaar investeren de Duitsers 19 miljard euro in volledig elektrische voertuigen en plug-in hybrides.

Inhaalrace

De topman van Volkswagen, Herbert Diess, zei vandaag in Davos dat zijn concern een goede kans ziet om Tesla in te halen. Tijdens het World Economic Forum liet hij Bloomberg TV weten dat het een open race is en dat Volkswagen “optimistisch is over de kansen om Tesla bij te halen en zelfs in te halen.”