Volgende generatie waterstofauto Mirai op komst

Toyota pioniert op het gebied van de waterstofauto. Haar Mirai, al sinds 2015 in ons land, krijgt volgend jaar een opvolger.



Veel zal Toyota nog niet hebben verdiend aan haar Mirai. De waterstofauto – geïntroduceerd in 2014 – werd in het eerste jaar slechts 700 keer verkocht wereldwijd. Niet heel gek, want de auto wordt pas in elf landen geleverd en de infrastructuur op waterstof te tanken staat nog in zijn kinderschoenen. Toyota wil vooral pionier zijn, want dat de waterstofauto de toekomst heeft, daar is de auto-industrie het wel over eens.

Waterstof op de kaart

Toch denken de Japanners dat men volgend jaar al zeker 30.000 Mirai’s per jaar kan verkopen. Van de 700 exemplaren in het eerste jaar groeide de verkopen al naar 3.000 op jaarbasis in 2017. Om die nieuwe kopers waar voor hun geld te bieden, introduceert Toyota volgend jaar een nieuwe generatie van haar innovatieve Mirai aan. Dan vinden de Olympische Spelen plaats in Japan en dat is voor sponsor Toyota hét podium om de waterstofauto nog meer op de kaart te zetten.

Prijsdaling

De Mirai kost in ons land bijna 81.000 euro en zelfs in de VS – waar er afgelopen jaar 1.700 werden verkocht – ben je minimaal 59.445 dollar kwijt. Een van de speerpunten bij de nieuwe Mirai is de vanafprijs. Toyota wil die verlagen door in te zetten op massaproductie van brandstofcellen. Het merk werkt aan een nieuwe fabriek én er komt een nieuwe productielijn in een bestaande fabriek om hogedruktanks voor waterstof te produceren. Toyota denkt dat over tien jaar een waterstofauto net zo duur zal zijn als een hybride aangedreven auto.