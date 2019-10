Voetgangersdetectie werkt maar matig, ziet Amerikaanse AAA

De American Automobile Association onderwierp vier automodellen voorzien van voetgangersdetectie aan een test om te kijken hoe goed het veiligheidssysteem werkt. Niet al te best, blijkt in de praktijk.

Bijna elke moderne auto zit tegenwoordig vol met assistentiesystemen. Extra ogen op de weg die de bestuurder helpen een ongeluk te voorkomen. Voetgangersdetectie is daar een van. Je zou er van uit mogen gaan dat zo’n systeem ook echt goed werkt, maar op basis van onderzoek van de American Automobile Association (AAA) valt dat nog te bezien.

Tesla Model 3

De AAA liet vier modellen deelnemen aan de test die in eigen land populair zijn: de Chevrolet Malibu, Honda Accord, Toyota Camry en de (in ons land populaire) Tesla Model 3. Het kwartet was allemaal voorzien van voetgangersdetectie én een autonoom remsysteem. In theorie zou je als bestuurder kunnen zitten slapen, want het detectiesysteem merkt voetgangers tijdig op én remt automatisch. De AAA testte de systemen bij daglicht en in de avonduren en bij verschillende snelheden en verschillend gedrag van de (nep)voetgangers.

Nachtblind

In de nacht-setting reageerde geen van de vier systemen. De voetgangers werden niet gedetecteerd en de automatische remwerking trad niet op. Best schokkend, omdat juist in het donker voetgangersdetectie zijn meerwaarde kan bewijzen. Zeker op een donkere en druilerige avond is de kans groter een voetganger over het hoofd te zien.

Spelend kind

Ook bij hogere snelheden – boven de 50 km/u spreken we dan over – werkten de systemen matig. Verder lijken de geteste systemen maar slecht om te kunnen gaan met het (realistische) scenario dat een kind tussen twee geparkeerde auto’s door de weg op holt. In haast 9 van de 10 gevallen remt de auto niet of te laat bij snelheden van circa 30 km/u.

Traag

De geteste systemen werken beter als een volwassene oversteekt voor de auto en bij lage snelheden. Precies die omstandigheden waar je als bestuurder zelf grote kans hebt een voetganger op te merken met de mogelijk om zelf tijdig te reageren. Echter, in 40 procent van de gevallen hadden de systemen de overstekende voetganger niet of te laat door.

Meerwaarde

Als de test van de AAA representatief is voor de gehele automarkt zou je mogen stellen dat voetgangersdetectie niet tot nauwelijks een meerwaarde heeft. Als er recht voor de auto iemand oversteekt, bij daglicht én lage snelheden dan willen de systemen wel eens iets opmerken en ook remmen. Bij de overige situaties – in het donker, hogere snelheden of plots overstekende kinderen – werkt voetgangersdetectie niet of zwaar onvoldoende.