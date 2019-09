Vierkant en veelzijdig: de elektrische pick-up van Bollinger

Voor het Amerikaanse Bollinger Motors is vierkant het nieuwe rond. Haar hoekige pick-up truck B2 lijkt met zijn stoere voorkomen voorbestemd voor een woeste V8. Maar niets is minder waar, want het wordt een slim elektrisch model.

Waarom kan een offroader niet elektrisch zijn? Het Amerikaanse Rivian gaf daar al antwoord op met haar R1T en ook Bollinger Motors – eveneens uit de VS – komt nu met een krachtpatser voor buiten de gebaande paden op stroom. De uiterst hoekige pick-up truck luistert naar de naam B2 en is een op een haar na productieklaar studiemodel.

Laadvernuft

Door de elektrische aandrijflijn moet de B2 extra bruikbaar worden voor het vervoeren van lange objecten. Tussen de neus en achterzijde van de pick-up truck kan er namelijk een 4,90 meter lange tunnel worden gemaakt voor het vervoer van hout. Aan de voorzijde zet je een luik open, waarna de lange voorwerpen tussen de stoelen over de hele lengte van de auto neerlegt. Een soort ski-luik, maar dan anders. De achterzijde van de cabine kan ook open. En die optie levert weer extra laadruimte op.

Productie in 2020

Op elke as van de vierwielaangedreven Bollinger B2 komt een elektromotor. Het systeemvermogen loopt zo op tot 620 pk, terwijl het batterijpakket goed is voor 320 kilometer aan actieradius. De sprint van nul naar honderd verloopt in 4,5 tel. De productie van de Bollinger B2 moet volgend jaar starten.