Vierdeurs power: BMW M8 (Competition) Gran Coupé

De BMW 8 Serie is voorlopig compleet. Na de Coupé, Cabrio en Gran Coupé is er van al die varianten nu ook een M8 én M8 Competition. Laatste nieuwkomers zijn de sportieve versies van de Gran Coupé.



De BMW 8 Serie Gran Coupé was er – net als z’n broers in de reeks – nog niet als M8 en M8 Competition, maar volgende maand verandert dat als het merk op de Los Angeles Auto Show die krachtige versies onthult. De BMW M8 Gran Coupé schopt het tot 600 pk en de M8 Competition Gran Coupé zelfs tot een vermogen van 625 pk. Het maximumkoppel bij beide modellen bedraagt 750 Nm, verkregen uit een 4,4-liter V8 met dubbele turbo.

Driften

De Gran Coupés zijn dankzij het krachtkuurtje van de M-divisie razend snel. De Competition raffelt de sprint van nul naar honderd in 3,2 tellen af. De 600 pk sterke variant is een fractie minder rap. Een sportuitlaatsysteem met elektronisch te controleren kleppen zorgt voor een vol of desgewenst een nóg voller geluid, terwijl BMW ook een achttraps automaat uit de M-magazijnen monteert, een sportief vierwielaandrijfsysteem, en een actief M differentieel. Hoewel vierwielaangedreven, kan het surplus aan kracht ook alleen naar de achterwielen worden gestuurd. Zet de stabiliteitscontrole dan uit en zet naar hartenlust een drift in.

Wielbasis

Zoals de naam al doet vermoeden is BMW M8 Gran Coupé bestemd voor wie wat meer binnenruimte wenst dan in de Coupé. In plaats van een tweedeurs configuratie kiest de BMW M8 Gran Coupé voor vier deuren en ook neemt de wielbasis met 20 centimeter toe.