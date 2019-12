Vier op de vijf Ford Mustang Mach-E-reserveringen voor Extended Range

Eind november waren de alle First Editions van de elektrische Ford Mustang Mach-E al vergeven. Nu geeft Ford inzicht in welke specificaties de voorkeur verdienen.



Zonder precies te zeggen hoeveel reserveringen het voor de elektrisch aangedreven Mustang Mach-E binnenkreeg, meldde Ford eind november al dat de eerste productieronde compleet is uitverkocht. Geschat wordt dat het wel eens om bijna 50.000 auto’s kan gaan, maar het Amerikaanse merk wil alleen kwijt dat er geen First Edtion meer te krijgen is. Die First Edition is overigens een stuk prijziger dan het instapmodel. De basisversie moet in Nederland 49.925 euro kosten en de First Edition 70.940 euro.

Vierwielaandrijving

De Amerikaanse reserveringen die bij Ford binnenkwamen waren voornamelijk voor de Extended Range-versie. Het 98,8 kWh batterijpakket is goed voor een actieradius van 480 kilometer (in combinatie met achterwielaandrijving), terwijl de vierwielaangedreven variant 435 kilometer ver reikt. Volgens Ford kiest 55 procent van de toekomstige Mach-E-bezitters voor de vierwielaangedreven versie.

GT

Rondom de Ford Mustang Mach-E is er best wat te kiezen, want er zijn vier uitrustingen voorhanden: Select, Premium, California Route 1 en GT. Ruim één op de drie kiest voor de GT met 459 pk. In vier tellen snel je dan van nul naar honderd. Een Performance Edition komt er overigens ook nog aan, waardoor je zelfs één tel sneller van je plek bent.