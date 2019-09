Vernieuwde Volkswagen Passat is showroom binnengereden

Begin dit jaar meldden we al de komst van de vernieuwde Volkswagen Passat, maar het duurde nog tot deze week voordat de lieveling van zakenrijdend Nederland de showroom inreed. Wat heeft de Passat na de facelift te bieden?

De Volkswagen Passat heeft na z’n facelift een nieuwe grille, andere bumpers en nieuwe voor- en achterlichtunits met LED-technologie. Het bekende werk dus. Ook zijn er nieuwe materialen in het interieur gebruikt en werd het stuurwiel opnieuw ontworpen. Wie goed kijkt, ziet dat de digitale cockpit een heldere weergave heeft dan voorheen. Bovendien zijn er meer functies voorhanden en drie verschillende weergavemogelijkheden. Op de optielijst staat achtergrondverlichting met een keuze uit 30 kleuren.

Travel Assist

Volkswagen is vooral trots op de update van haar IQ.DRIVE assistentiesystemen. De rijbaanassistent is vernieuwd en voortaan is Travel Assist van de partij. De rij-assistent maakt gedeeltelijk geautomatiseerd rijden mogelijk tot 210 km/u. Het systeem is inmiddels zo slim dat de handen van het stuur kunnen, maar bestuurders die dat daadwerkelijk doen, krijgen na tien seconden al een waarschuwing dat het niet de bedoeling is.

Comfort Business

Om de zakelijke rijder te behagen, lanceert Volkswagen de Passat 1.5 TSI Comfort Business met DSG-automaat voor een prijs van net onder de 40 mille. Met 39.575 euro is hij zo’n drieduizend euro goedkoper dan het voorgaande model. De Comfort Business is voorzien van een navigatiesysteem, adaptieve crusie controle, airco, een parkeerhulp en een file-assistent. Verder monteert Volkswagen 16-inch velgen en is er spraakbesturing aan boord.

Elegance Business R

De Volkswagen Passat Elegance Business R start bij 41.640 euro. Dan wordt wederom de koppeling gemaakt tussen een 1.5 TSI-krachtbron en DSG-automaat. De Passat Elegance Business R krijgt een R-Line exterieurpakket mee, donker getinte ramen en 17- inch velgen. In het interieur zijn de stoelen bekleed met alcantara en leder.

De Passat GTE met een grotere elektrische actieradius is binnenkort te bestellen.