Vernieuwde Jaguar I‑PACE kost 81.855 euro

De Jaguar I‑PACE is van 2018 en dus zeker niet stokoud. Toch vonden het Britten hoog tijd voor wat verbeteringen. Vooral het opladen wint aan gemak.

De Jaguar I‑PACE schopte het in zijn debuutjaar 2018 meteen tot Auto van het Jaar. Op veel punten blonk de elektrische SUV uit, maar juist op het punt van opladen was de score niet optimaal. Dat hiaat heeft het Britse merk nu opgelost. Een 11 kW on-board lader is voortaan standaard, waarmee je thuis op je gemak de auto aan de 3-fase-aansluiting legt. Elk uur snoept het batterijpakket er 53 kilometer aan actieradius bij. Een volle acculading kost zo 8,6 uur, een goede nacht slaap dus. Koppel de Jaguar I‑PACE aan een snellader en na een kwartiertje koffiedrinken kun je weer 127 kilometer verder.

Infotainment

Jaguar puntte nog wat andere zaken bij. Het Pivi Pro infotainmentsysteem is nieuwe en moet in het gebruik net zo intuïtief als een smartphone. Het systeem toont nu ook de beschikbare laadstations in de buurt, waarbij de actuele laadtarieven en laadtijden worden weergegeven. De luchtfilter in het interieur kreeg eveneens een update en is beter in het opvangen van ultrafijne deeltjes en allergenen.

Voor de vernieuwde Jaguar I‑PACE – nog altijd 400 pk sterk – betaal je 81.855 euro.