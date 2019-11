Vernieuwde Audi RS 4 Avant te bestellen voor 127.260 euro

Eind dit jaar is de vernieuwde Audi RS 4 Avant te rijden en sinds vandaag weten we hoe duur die sportieve stationwagon is. Vanaf 127.260 staat de auto op de prijslijst.



De instapversie van de Audi Avant mag mee naar huis voor 45.220 euro, dus alleen voor de ruimte kies je de 127.260 euro kostende RS 4 Avant niet. Het gaat natuurlijk om de sportiviteit. Audi monteert de bekende 2,9-liter twin-turbo V6 en die krachtbron is goed voor een vermogen van 450 pk en een koppel van 600 Nm. In 4,3 tellen sprint je van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 280 km/u mits je voor het RS dynamic pakket kiest.

Differentieel

Tot de standaarduitrusting van de Audi RS 4 Avant behoren onder meer permanente vierwielaandrijving, een achttraps automaat en een mechanisch centraal differentieel. Voor een quattro sportdifferentieel verwijst Audi je naar de optielijst.

G-krachten

De aankleding van de Audi RS 4 Avant bestaat uit een zwartgelakte grille in honingraatstructuur, sportievere bumpers, Matrix LED-koplampen en de diffuser achter met twee ovalen uitlaatpijpen. In het interieur is een belangrijke rol weggelegd voor MMI touch. Via het 10,1-inch touchdisplay roep je het RS-scherm op en krijg je informatie over onder meer g-krachten, bandenspanning en vloeistoftemperaturen. Je zit in sportstoelen bekleed met leer en Alcantara.

Nogaro blauw

De Audi RS 4 Avant komt voortaan in het Turbo blauw en Tangorood metallic, al kiest de fijnproever voor Nogaro blauw, bekend van de RS 2 Avant uit 1994.