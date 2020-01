Vermogens van vijf sportiefste Volkswagens Golf bekend

Volkswagen neemt begin maart de Volkswagen Golf GTI mee naar de autosalon van Genève, maar dat wordt niet de enige sportieve Golf. Liefst vijf varianten schoppen het tot 200 pk of meer.



De achtste generatie van de Volkswagen Golf komt met zoveel motorvarianten en aandrijflijnen dat je er haast duizelig van wordt. Zo komen er vijf modellen op de prijslijst te staan met enige vorm van elektrificatie en ook nog eens vijf sportieve modellen. Al tikt de GTE beide vakjes aan. En dat allemaal naast de geijkte reeks benzine- en dieselmotoren.



Extra pk’s

Van de sportiefste reeks wisten we al dat de GTI over een paar weken onder het doek vandaan komt op de autosalon van Genève. Inmiddels is ook bekend hoe krachtig de GTI is, want vanwege een gelekte presentatie staan die specificaties online. De GTI krijgt er 15 pk bij en komt voortaan uit op 245 pk. Voor wie dat nog te min is, is er de GTI TCR, zo blijkt uit de gegevens. Die versie levert liefst 300 pk aan vermogen. Baas boven baas is de Golf R die voortaan 334 pk produceert, liefst 24 pk meer dan voorheen. De sterkste diesel wordt de GTD met 200 pk vermogen, terwijl de GTE net als de GTI met 245 pk voor de dag komt.



De prijzen van de sportiefste modellen volgen nog. Wel is al bekend dat de Volkswagen Golf 8 start bij 25.995 euro. Dat is de prijs voor een 90 pk sterke driecilinder.