‘Verkooptopper’ Tesla Model Y komt sneller dan verwacht

De Tesla Model Y gaat mogelijk al in het eerste kwartaal van 2020 de weg op. Dat zal waarschijnlijk de Amerikaanse introductie zijn, maar dat de uitrol van de verwachte ‘verkooptopper’ voor op schema ligt, lijkt wel zeker.



Eerder liet Tesla weten dat haar betaalbare Model Y ergens in 2020 op de markt zou komen. Later werd topman Elon Musk specifieker en wees hij de zomer als introductieseizoen aan. Inmiddels lijkt zelfs het eerste kwartaal van 2020 haalbaar, want volgens een onderzoek van Deutsche Bank maakt Tesla momenteel erg veel vaart met de volledig elektrische crossover. De bank baseert zich op informatie van Taiwanese leveranciers van het merk. Volgens de toeleveranciers moeten zij maanden eerder leveren dan verwacht. Deutsche Bank schat in dat Tesla zelfs een half jaar voor op schema ligt. Een grote meevaller voor Tesla, want met de Model 3 liep het merk lang achter bij de gewenste tijdslijn.

Hoge verwachtingen

De Model Y is momenteel al te bestellen, maar gek genoeg geeft Tesla geen aantallen door. Bij de Tesla Model 3 en Tesla Cybertruck werd juist wél van de toren geblazen dat er in no-time honderdduizenden exemplaren waren besteld. Dat zou er op kunnen wijzen dat de Model Y niet zo’n succes is. Topman Elon Musk – optimistisch als altijd – zegt echter dat de Model Y beter zal verkopen als de Model S, X en 3 gecombineerd.



De Model Y deelt 75 procent van de onderdelen met de Model 3 en komt op de thuismarkt voor 39.000 dollar in de prijslijsten te staan. Dan krijg je een versie met een actieradius van 370 kilometer.