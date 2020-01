Verkoopcijfers 2019: Rolls-Royce en Bentley in de lift, Aston Martin stelt teleur

Nu 2019 erop zit, maken de meeste merken de jaarcijfers bekend. Rolls-Royce en Bentley kijken met genoegen terug naar afgelopen jaar, terwijl Aston Martin vooral blij is dat het jaar om is.



Dat een SUV écht wat doet voor je verkoopcijfers bewijst Rolls-Royce. Met de Cullinan in de gelederen verkocht het een kwart meer auto’s dan een jaar eerder. Hoeveel Cullinans het Britse merk verkocht, communiceert het niet, maar topman Torsten Mueller-Oetvoes noemt de luxe SUV een ‘outstanding hot-seller for the brand’. In totaal werden 5.152 Rolls-Royces verkocht, tegenover 4.107 in 2018. In de VS blijft Rolls-Royce goed verkopen, daar werd éénderde van het totale aantal verkocht.



Bentley: weer in de zwarte cijfers

Bentley boekte in 2019 weer winst. In Europa en de VS ging het voor de wind, waardoor 11.006 nieuwe Bentleys een nieuwe eigenaar vonden. Een plus van vijf procent werd aangetekend. Dat had nog iets meer kunnen zijn als er in China goede resultaten zouden zijn behaald. Echter, werd daar 12 procent minder verkocht, omdat de Bentley Continental lang niet voldoende leverbaar was.

Aston Martin: SUV werd gemist

Rolls-Royce en Bentley hebben wel een goed verkopende SUV, Aston Martin heeft er pas binnenkort eentje met de DBX. Niet zo gek dat het derde Britse merk in het rijtje 7 procent minder modellen verkocht in 2019. Er werd nog wel winst gemaakt, al halveerde die bijna ten opzichte van 2019. Aston Martin gaat in 2020 proberen kosten te besparen en is in gesprek met investeerders.