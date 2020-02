Verenigd Koninkrijk stopt verkoop brandstofauto’s in 2035

Vanaf 2035 kun in je in het Verenigd Koninkrijk alleen nog elektrisch aangedreven voertuigen kopen. De restricties zouden eigenlijk gelden vanaf 2040, maar volgens premier Boris Johnson moet er meer haast worden gemaakt met het terugdringen van de luchtvervuiling.



Over vijftien is er geen diesel- of benzineauto meer te vinden in de showrooms in het Verenigd Koninkrijk. De Britten willen een overstap maken naar nul-emissievoertuigen en dus mogen vanaf 2035 alleen nog elektrisch aangedreven modellen worden verkocht. Dat plan treedt vijf jaar eerder in werking, omdat eerst 2040 als ingangsdatum werd genoemd. Premier Boris Johnson verklaarde de keuze om eerder te beginnen met de plannen als volgt: “Als een land en als een gemeenschap, als een planeet en als een soort moeten we nu handelen.”

2030

In de Europese Unie is een aantal landen voor een verkoopverbod van brandstofmodellen vanaf 2030. Onder meer Denemarken en Zweden zijn voor en ook in Nederland is er al gesproken over een nationaal verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s vanaf 2030. De inviduele landen lijken echter niet op eigen houtje zo’n verbod te kunnen invoeren, omdat ze zich te houden hebben aan Europese wet- en regelgeving.