Veelbesproken ‘Battery Day’ verschoven naar het najaar

Tesla kondigt dit jaar de komst aan van een nieuw, revolutionair batterijpakket. Het Amerikaanse merk zou dat eerst het afgelopen voorjaar doen, maar het evenement – ‘Battery Day’ – is verschoven naar mid-september.



Had u ‘Battery Day’ in de agenda staan? Dan moet u het voor de tweede keer verschuiven. De dag waarop Tesla een nieuwe batterij voor de Tesla Model 3 onthult, is al verschoven van mei naar begin juni en nu naar 15 september. Als we Tesla moeten geloven zijn de specificaties van het nieuwe batterijpakket zeer spraakmakend. Zo zouden de batterijen zeker 1 miljoen mijl meekunnen, liefst 1,6 miljoen kilometer. Bovendien is de batterij veel goedkoper dan de EV-batterijen zoals we die nu kennen, waardoor de elektrische auto in prijs naast conventionele modellen met verbrandingsmotor komt te staan.

Kobaltvrij

Het geheim van de nieuwe batterij is dat er weinig of geen kobalt wordt gebruikt. Ook neemt de interne wrijving af dankzij vernieuwende chemische processen. De nieuwe batterij moet binnen één jaar op de Chinese markt verschijnen en maakt zijn opwachting in de Tesla Model 3 (hierboven afgebeeld in Novitec-uitdossing).