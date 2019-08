Vanafprijzen Audi A6 allroad bekend en Q7 openbaart motorenlijst

Audi grijpt de komkommertijd aan met flink wat nieuws. Zo konden we deze week al berichten over de komst van de Q3 Sportback en de A1 citycarver. Nu willen de A6 allroad en Q7 ook iets kwijt.

Eerst maar eens naar de Audi A6 allroad. Deze A6 Avant met stoere looks en vierwielaandrijving verschijnt nog deze zomer en dus is het hoog tijd om de vanafprijzen bekend te maken. Voor 89.230 euro krijg je de versie voorzien van 3.0 V6 TDI met 231 pk. Die dieselkrachtbron is eveneens leverbaar met vermogens van 286 pk en 349 pk. Die kosten respectievelijk 95.650 euro en 100.150 euro. Later introduceert Audi nog de A6 allroad met 340 pk sterke 3,0-liter V6 benzinemotor.

Audi Q7

De Audi Q7 is onlangs vernieuwd. De SUV staat vanaf medio september in z’n nieuwe jas bij Audi in de showroom. Er is één benzineversie voorhanden en twee diesels. De 55 TFSI staat voor een 3,0-liter V6 benzinemotor met 340 pk aan vermogen. Daarmee sprint in je in 5,9 seconden van nul naar honderd.

Diesels

De diesels luisteren naar de namen 45 TDI en 50 TDI. Het zijn allebei drieliter V6-diesels, maar beschikken over verschillende vermogens. De 45 TDI moet het doen met 231 pk, terwijl de 50 TDI 286 pk aan vermogen overlegt. De sprinttijden: 7,1 om 6,3 seconden.

Later introduceert Audi nog een plug-in hybride Q7 en de 435 pk sterke SQ7 TDI. En over een nog sterkere RS Q7 wordt ook al gesproken.