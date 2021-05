Van eigen bodem: BUSSINK GT R Speedlegend 1 van 5

Ronald Bussink zet zijn handtekening doorgaans onder het ontwerp van… kermisattracties. Maar naast reusachtige reuzenraden weet de productontwerper ook wel raad met de Mercedes-AMG GT R Roadster. Die heet na de nodige aanpassingen: BUSSINK GT R Speedlegend.



Hagenaar Ronald Bussink ontwerpt sinds de jaren tachtig kermisattracties en maakte vooral naam als de ontwikkelaar van reuzenraden van tachtig meter. Bussink is ook groot Mercedes-Benz fan. En een ontwerper die ook van auto’s houdt: dat kan nooit lang goed gaan. Bussink nam de Mercedes-AMG GT R Roadster als basis en bouwde er zijn eigen versie van: de BUSSINK GT R Speedlegend. Slechts vijf worden ervan gemaakt en die zijn allemaal al verkocht.

Zagen en plakken

De BUSSINK GT R Speedlegend leent stijlelementen van de SLR Stirling Moss, maar kijkt ook met een schuin oog naar de Formule 1. Zo is de rolbeugel gestileerd als een halo. HWA AG uit het Duitse Affalterbach korte de ramen en A-stijlen in en ontkoppelde de cabriokap. Door de aanpassingen werd de auto bijna 100 kilo lichter. En zonder dak was er ruimte voor een opvallende longitudinale steun.

Extra’s

Het vermogen van de BUSSINK GT R Speedlegend is optioneel te verhogen naar 850 pk. En wie wil laat een carbonstuur monteren met LED-toerenteller. Onmisbare accessoires zijn helmen in voertuigkeur en handgemaakte horloges van de Zwitserse horlogefabrikant Armin Strom.