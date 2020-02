Tweedehands auto gekocht? Let bij de verzekering op de aanschafwaarderegeling!

Als je een occasion koopt, is het verplicht om daar een (nieuwe) autoverzekering af te sluiten. Het is dan ook aan te raden om daarbij te kijken welke verzekeraar een aanschafwaarderegeling heeft opgenomen in de dekkingsvoorwaarden. Maar binnen deze regeling gelden zekere voorwaarden. Deze verschillen weer per autoverzekeraar. In dit kennisartikel worden de belangrijkste aandachtspunten binnen de aanschafwaarderegeling uitgelegd.

Voorwaarden bij de aanschafwaarderegeling

De aanschafwaarderegeling zorgt ervoor dat, als je de auto total loss rijdt of als de auto gestolen wordt, je het aankoopbedrag van je auto terug krijgt. Dit is alleen van toepassing als je voor een beperkt casco of een volledig casco dekking (allrisk) op je autoverzekering hebt gekozen.

Niet alle verzekeraars hebben echter een aanschafwaarderegeling opgenomen in de voorwaarden. Tussen de autoverzekeraars die de regeling wel hebben, zit bovendien vaak een groot verschil, onder andere op de geldigheid van de regeling en de maximum aanschafwaarde.



Maximum aanschafwaarde

Ook het verschil in de maximum aanschafwaarde is vaak groot. Zo heeft de ene verzekeraar geen maximale aanschafwaarde, terwijl de andere verzekeraar een maximum van bijvoorbeeld € 50.000 als eis stelt. Heeft je auto een hogere aanschafwaarde dan de maximale waarde van de verzekeraar? Dan kan het ook zo zijn dat je alleen de dagwaarde vergoed krijgt.

Tip: let dus goed op bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. Bij Independer kun je in de vergelijker filteren op ‘aanschafwaarderegeling’. Je ziet dan alleen verzekeraars die de regeling hebben.

Hoe lang geldt de aanschafwaarderegeling?

De regeling heeft altijd een maximale geldigheid en die ligt gemiddeld tussen de één en drie jaar. Dus heb je een autoverzekering met een aanschafwaarderegeling van één jaar? Dan verloopt de regeling na één jaar. Rijd je je auto daarna total loss, dan krijg je hier helaas niks meer voor terug.