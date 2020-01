Tweede generatie Toyota Mirai begin volgend jaar in ons land

De vooruitstrevende Toyota Mirai – een heuse brandstofcelauto – verscheen in 2014. De tweede generatie dient zich nu aan en komt, met 30 procent meer rijbereik, over één jaar ook naar Nederland.

De elektrische auto van de toekomst is de waterstofauto, zo denkt de industrie. Je kunt er dan maar beter vroeg bij zijn, is de redenatie van Toyota en dus kwamen de Japanners al in 2014 met een brandstofcelauto. Die Mirai – Japans voor toekomst – kost in ons land iets meer dan 80 mille en rijdt op één waterstoflading ongeveer 500 kilometer elektrisch. Het fijne van waterstof tanken is dat het zo is gebeurd, in een paar minuutjes kun je weer honderden kilometers vooruit. En de enige uitstoot is water. Inmiddels verkocht Toyota wereldwijd meer 10.000 exemplaren van de Mirai.

30 procent verder

Op de Tokyo Motor Show van afgelopen jaar toonde Toyota de tweede generatie van de haast 5 meter lange Mirai. De auto kreeg een totaal nieuwe looks en won zo aan elegantie. Ook gaat het rijbereik omhoog met 30 procent, waardoor voortaan circa 650 kilometer op één tank gereden kan worden. In totaal zijn er drie waterstoftanks aan boord; één grote en twee kleinere.

17 waterstoftankstations

Begin 2021 komt de nieuwe Mirai naar Nederland en dan moeten er in ons land 17 waterstoftankstations gebouwd zijn. Nog niet bijster veel, maar dankzij de forse actieradius van 650 kilometer voldoende om van een voorzichtig landelijk dekkend netwerk te spreken. In Duitsland groeit het aantal waterstoftankstations ook flink. Binnen twee jaar moet de teller op 130 staan.