Twee nieuwe achtcilinders voor de Audi A8

Audi biedt voortaan twee nieuwe achtcilinder-krachtbronnen aan voor haar A8. De Audi A8 60 TDI is voorzien van een 435 pk sterke V8-dieselmotor, terwijl de S8 liefst 571 pk put uit een 4.0 V8 TFSI met twee turbo’s.

De nieuwe Audi S8 is sinds vandaag te bestellen bij de Audi-dealers en dat betekent dat een prijskaartje bekend is. De topvariant van het vlaggenschip start bij 193.850 euro. Voor dat bedrag monteert Audi een 571 pk sterke V8 TFSI benzinemotor onder de motorkap die goed is voor een maximumkoppel van 800 Nm. De 4.0 V8 TFSI met dubbele turbo’s schenkt de A8 pittige prestaties, want in 3,8 seconden schiet je van nul naar honderd. Om het gemiddelde verbruik iets te temperen is mild-hybridetechnologie en cilinderuitschakeling aan boord.



Rijke uitrusting

Voor een sportief en tegelijkertijd comfortabel weggedrag is adaptieve luchtvering met actieve demping standaard. Zaken als dynamische vierwielbesturing en een sportdifferentieel zijn dat ook. Het uiterlijk van de Audi S8 krijgt verfraaiingen in de vorm van buitenspiegels in aluminium-optiek en twee dubbele uitlaatpijpen. In het interieur draait het om S-designaccenten en een overvloed aan digitale slimmigheden. Bijna alle functies zijn via twee grote schermen te bedienen. ‘Valcona’ bekleding maakt het luxe interieur compleet, samen met een automatische airconditioning met vier zones, een Bang & Olufsen 3D Premium geluidssysteem en elektrisch bedienbare zonwering voor de achter- en zijruiten.