Turkije start met de bouw van elektrische auto’s

Vanaf 2022 kunt u de showroom binnenstappen voor een heuse TOGG, want Turkije gaat een reeks elektrische modellen bouwen. In ieder geval komt er een SUV en een sedan op de markt.



Om de Turkse economie een boost te geven, is recent een heuse autofabrikant tot leven gewekt in het Europees-Aziatische land. Onder de naam TOGG slaan vijf grote bedrijven de handen ineen en worden de komende jaren diverse elektrisch aangedreven modellen gebouwd. De joint venture wil starten met een SUV (klaar in 2022) en vervolgens een sedan.

175.000 auto’s op jaarbasis

Om TOGG een succes te maken, investeert de overheid zeker 3,7 miljard euro in het project. De bedoeling is dat er straks in totaal vijf modellen van de productiebanden lopen in het Turkse Bursa. Op jaarbasis moet een productie van 175.000 auto’s haalbaar zijn, bestemd voor een wereldwijd publiek. Turkije denkt dat de economie de komende 15 jaar zeker met 50 miljard dollar wordt gespekt door de nieuwe autobouwer. De Turkse overheid neemt zelf minimaal 30.000 auto’s af.

500 kilometer

Hoewel de eerste SUV van TOGG pas in 2022 op de markt komt, zijn er al beelden voorhanden van de nieuwkomer. Ook weten we dat de actieradius zo’n 500 kilometer bedraagt en dat via snelladen in een half uur tijd een volle acculading wordt verkregen. De SUV wordt leverbaar met vierwiel- of achterwielaandrijving terwijl je kunt kiezen tussen een vermogen van 200 of 400 pk.