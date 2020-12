Trump is straks president af en dus worden zijn auto’s verkocht

Donald J. Trump is nog een maandje de belangrijkste man van de VS, maar is in januari weer zijn goede oude zelf: nietsontziend zakenman. Het nieuwe jaar begint met de verkoop van een aantal van zijn bolides.



Met een vermogen van 2,5 miljard dollar heeft Donald Trump geen extra zakcentjes nodig als hij straks president af is, maar toch worden twee van zijn auto’s verkocht. Niet door hem zelf maar door particulieren die al eerder een bolide van hem kochten. Nu Trump plaats maakt voor de 46ste president van de VS, zijn diens oude auto’s het meest waard, is waarschijnlijk de redenatie.

Rood scheurijzer

In januari kun je op een veiling in Florida terecht voor een Ferrari F430 uit 2007 die Trump tien jaar in zijn bezit had. De nieuwe eigenaar had de Italiaan drie jaar onder zijn hoede en verkoopt het rode exemplaar weer in de hoop meer te vangen dan de 225.000 euro die hij aftikte in 2017. De bolide heeft vooral stilgestaan, want er staat pas 10.000 kilometer op de klokken.

Presidentieel

Van een andere orde is de Rolls-Royce Phantom uit 2010 die ook te koop staat. De Phantom werd voor het begin van het presidentschap verkocht voor omgerekend 120.000 euro. Trump is in totaal 90.000 kilometer rondgereden in het slagschip. Als aardige extra heeft Trump in de handleiding een notitie achtergelaten met gelukswensen voor de nieuwe eigenaar.

Allegaartje

Trump was al eerder eigenaar van een Lamborghini Diablo (1997), een Tesla Roadster, Rolls-Royce Silver Cloud, Cadillac Allante en een Mercedes-Benz SLR McLaren.



Beeld: Mecum Auctions