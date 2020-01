Toyota Supra komt er ook met 2,0-liter viercilinder benzinemotor

De Toyota GR Supra is na 17 jaar terug van veel te lang weggeweest. De vijfde generatie blijkt niet alleen als zescilinder leverbaar, maar komt ook als viercilinder op de markt.

Eigenlijk hoor je de vijfde generatie van de achterwielaangedreven Toyota GR Supra te rijden met zijn machtige 3,0-liter zes-in-lijn turbobenzinemotor. Je hebt er bijna twee decennia op moeten wachten, dus waarom zou je met minder genoegen nemen? Je hebt dan 340 pk onder je rechtervoet. En de 0-100 km/u sprint raffel je in 4,3 tellen af.

Lichtvoetig

Echter kun je de iconische Supra ook rijden met een 258 pk sterke 2,0-liter viercilinder turbobenzinemotor. Die motorisering is aan het aanbod toegevoegd omdat de BMW-broer van de Supra, de Z4, die krachtbron ook voert. En het is best een goede keuze, want de compacte viercilinder maakt de Toyota Supra liefst honderd kilo lichter. Het lichtvoetige weggedrag gaat samen met prima sportieve prestatie. Zo vervolmaak je de klassieke sprint in 5,2 seconden. Schakelen verloopt via een achttraps automaat.

De viercilinder Supra moet in maart in de showroom staan. Voor die tijd worden de prijzen bekend gemaakt.