Toyota Highlander maakt volgend jaar oversteek naar Nederland

Toyota staat wereldwijd bekend om haar SUV’s. In Nederland kennen we momenteel alleen de RAV4 en Land Cruiser. Met de Highlander komt daar volgend jaar een extra model bij.

De aangekondigde Europese Toyota Highlander komt tussen de RAV4 en Land Cruiser in te staan. Hoewel de prijzen nog niet bekend zijn, is daar een flink prijsgat te vullen. De RAV4 start immers bij net geen 36.000 euro, terwijl de Land Cruiser op een haar na 79.000 euro kost.

Zevenzits

Qua ruimte verslaat de Highlander de Land Cruiser, want de auto meet liefst 4,95 meter. Dat is ook 35 centimeter meer dan de RAV4. Die extra binnenruimte is hard nodig ook, want de Highlander is een heuse zevenzitter.

Hybride

In tegenstelling tot de Amerikaanse versie is de Europese uitvoering niet verkrijgbaar met een 3,5 liter V6-benzinemotor. Evenmin kun je voorwielaandrijving aanvinken. De variant die je hier kunt bestellen is immers voorzien van vierwielaandrijving en met een hybride aandrijflijn. Een 2,5-liter viercilinder krachtbron werkt samen met een elektromotor. Die aandrijflijn is overigens bekend van de RAV4. In dat model resulteert dat in een vermogen van 222 pk, maar dat is voor de grotere Highlander te min. Toyota krikt het systeemvermogen daarom op tot 244 pk.

Ruimte

Het bagagevolume in de Toyota Highlander loopt op tot ruim 1.900 liter. Dan moet je de derde zitrij wel inklappen en de twee rij stoelen verschuiven. Dat kan over een lengte van 18 centimeter. Zonder aanpassingen kan er echter ook al 658 liter mee.

2021

De Toyota Highlander laat in Nederland nog even op zich wachten. Pas aan het begin van 2021 staat de nieuwe Japanse SUV in de showroom.