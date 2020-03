Toyota GT86-opvolger staat volgend jaar zomer klaar

De Toyota GT86 gaat vanaf volgend jaar als GR86 door het leven. Het lage zwaartepunt, prima gewichtsverdeling en achterwielaandrijving zijn echter gebleven.

Toyota heeft met de GT86 al jaren een auto voor de sportieve rijder in huis. Een laag zwaartepunt, ideale gewichtsverdeling en achterwielaandrijving gaan echter niet gepaard met de hoofdprijs. De GT86 stond na zijn facelift in 2016 (zie afbeelding) in de prijslijsten voor 45.495 euro. De 2,0-liter boxermotor levert 200 pk en een maximumkoppel van 205 Nm; ruim voldoende om eens lekker mee buiten te gaan spelen.



Gazoo Racing

Een verkooptopper bleek de GT86 met zijn specifieke kwaliteiten echter niet. Toch komt er volgend jaar zomer een gloednieuwe generatie aan. De naam is iets gewijzigd in de GR86 – naar Gazoo Racing – maar het pretpakket blijft in tact. Sterker nog, voortaan put de Toyota GR86 255 pk aan vermogen uit zijn viercilinder krachtbron. Dat is ongeveer gelijk wat de Supra met 2,0-liter viercilinder levert. Echter duldt de topversie van de Supra de nieuwe GR86 geen tegenspraak, want de 3,0-liter zes-in-lijn turbobenzinemotoris is goed voor een vermogen van 340 pk. Ook al is bekend dat de GR86 op een nieuw platform staat.