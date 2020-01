Toyota bouwt slimme stad aan de voet van Mount Fuji

Toyota wil in de omgeving van Tokio een 175 hectare groot ‘Woven City’ uit de grond stampen. In de nieuwe high-tech stad is iedereen en alles met elkaar verbonden.



De consumentenelektronicabeurs CES in Las Vegas is in volle gang, dus volgen de tech-nieuwtjes elkaar in hoog tempo op. Toyota liet in de gokstad weten dat het niet denkt aan één slimme technologie of auto maar aan een complete intelligente stad. ‘Woven City’ moet aan de voet van Mount Fuji uit de grond gestampt worden en zal 175 hectare groot zijn. Doordat de stad vol hangt met camera’s, sensoren en andere slimmigheden zijn files en parkeerproblemen verleden tijd. Ook luchtvervuiling zal geen plek krijgen in de nieuwe, verbonden stad.

Autonoom rijden

De auto’s in ‘Woven City’ zijn elektrisch en rijden autonoom. Elk huis is zo slim dat het precies weet hoe het gesteld staat met de gezondheid van de bewoners, terwijl robots de vervelende klusjes in huis doen. Elke woning is opgetrokken uit duurzaam hout, waarbij de daken bestaan uit zonnepanelen. Ook de brandstofcel speelt in een belangrijke rol in de energievoorziening.



Levend laboratorium

Volgend jaar moet de bouw van de tech-stad beginnen en als Woven City eenmaal af is, zal het als ‘levend laboratorium’ dienen. Toyota heeft de Deense architect Bjarke Ingels in de arm genomen voor het project. Ingels is de man achter het Two World Trade Center in New York en het hoofdkantoor van Google in Californië.