Tot ziens diesel, Audi SQ7 en SQ8 doen het weer met benzinemotor

De tendens bij Audi was dat de krachtige modellen in de Q-reeks werden voorzien van een dieselmotor. Gezien de teruglopende vraag naar diesels, monteert het merk voortaan weer turbobenzinemotoren.



De vorige versies van de Audi SQ7 en SQ8 deden hun sportieve kunstje met een V8-dieselmotor. Die flinke biturbo was goed voor een vermogen van 435 pk en een enorm koppel van 900 Nm. Met dank aan een elektronische compressor snelde de grote SUV’s in minder dan vijf tellen van nul naar honderd. Weinig redenen om af te stappen van die fijne mix, zou je denken, maar toch zwaait Audi de diesel uit.

Krachtsprong

Wie de specificaties van de nieuwe Audi SQ7 en SQ8 ziet, weet waarom. Het koppel nam af tot 770 Nm af, maar het vermogen kreeg er flink wat pk’s bij. Liefst 507 pk levert de nieuwe 4.0 TFSI V8-motor. De sprint van 0-100 km/u verloopt voortaan in 4,1 seconden en daar kan de oude diesel niet tegenop. De SQ7 en SQ8 4.0 TFSI maken dit najaar hun opwachting in Nederland.

Adaptieve luchtvering

Om het gemiddelde verbruik een beetje vriendelijk te houden, zijn de SQ7 en SQ8 voorzien van cilinderuitschakeling. Een achttraps tiptronic-automaat is aanwezig, net als permanente vierwielaandrijving. Van huisuit krijgen de sportieve SUV’s eveneens adaptieve luchtvering en vierwielbesturing mee. Diverse rijmodi zorgen voor rij-instellingen op maat.

23-inch

De sportieve inborst van de SQ7 en SQ8 blijkt uit de forse remschijven, zwartgelakte remklauwen en uitbundige velgen. Op de Audi SQ8 kun je zelfs 23-inch exemplaren bestellen. Hoeveel de Audi SQ7 en SQ8 gaan kosten, maakt het merk later in het jaar bekend. De vorige Audi SQ8, een TDI dus, kostte 160.010 euro.