Van de elektrisch aangedreven Ford Mustang Mach-E is nu ook de topversie showroomklaar. De Mustang Mach-E GT – liefst 487 pk sterk – kost 75.490 euro.

De Ford Mustang Mach-E kost in zijn standaard jasje net geen 50 mille. De elektrische SUV krijgt dan een rijbereik van 440 kilometer mee, dankzij een 75,7 kWh accupakket. Met 269 pk aan vermogen is de achterwielingedreven instapversie voldoende sportief (0-100 km/u in 6,2 seconden), maar zonder te overdrijven.

Achterwielaangedreven

Wil je de Ford Mustang Mach-E upgraden, dan kies je voor de RWD-versie met 98,0 kWh. Je hebt dan 25 pk meer vermogen en bovendien 610 kilometer aan actieradius. Bovendien is er nog een vierwielaangedreven versie die ook in twee smaken komt. De AWD is van huisuit sneller dan de achterwielaangedreven variant, maar reikt ook wat minder ver.

Ford Mustang Mach-E GT

Nieuw in de Mach-E configurator is straks de Ford Mustang Mach-E GT. Die is én vierwielaangedreven én voorzien van het 98,0 kWh accupakket. De 351 pk van de nochtans sterkste versie is voor de GT te min en stelt daar 487 pk aan vermogen tegenover. Je sprint dan ook in 3,7 tellen van nul naar honderd. De Mustang Mach-E GT met 500 kilometer aan actieradius kost ongeveer de helft meer dan de basis Mach-E: 75.490 euro.

Rijke uitrusting

Ford zet je GT dan op 20-inch wielen, monteert een 360-graden-camera en een hele riedel aan rij-assistentiesystemen. Verder zijn een Bang & Olufsen audiosysteem met tien luidsprekers van de partij en sportstoelen. Voor een sportieve rijbeleving plaatst Ford de GT op een sportonderstel.