Topversie: BMW toont M2 CS

Als je met je BMW M2 de openbare weg graag afwisselt met het circuit, dan lijkt de BMW M2 CS een prima keuze. De overtreffende trap van de BMW M2 Competition is namelijk zeer sportief, maar comfortabel genoeg voor dagelijks gebruik.



De BMW M2 CS, in lakkleur Misano Blau metallic, is goed afgetraind. Zo is er veelvuldig gebruik gemaakt van koolstofvezel. Het dak, de motorkap, frontsplitter en spoilerrand; allemaal besparen ze kilo’s. Daar tegenover staat extra vermogen. Ten opzichte van de BMW M2 Competition krijgt de sportieveling er liefst 40 pk bij, met 450 pk als eindresultaat. Nieuw is het Adaptieve M Onderstel dat normaal alleen voor de M4 beschikbaar was. Diverse rijmodi zijn te kiezen, waarbij Sport+ voor het meest dynamische weggedrag zorgt. De in- en afstellingen van de M2 CS worden dan zo scherp en hard, dat het circuit roept.

Circuitwaardig

Niet voor niets leent BMW M GmbH tal van technologiën afkomstig uit de motorsport. Het monteert speciale sportremmen met rode remklauwen en extra grote remschijven. Carbon keramische remmen staan op de optielijst.

De BMW M2 CS beschikt over meer zaken die hem circuitwaardig maken. Standaard is het Actieve M Sperdifferentieel en de auto staat op Michelin Pilot Sport Cup 2 banden die speciaal voor de M2 CS zijn ontwikkeld.

Transmissie

De BMW M2 CS sprint in exact vier tellen van nul naar honderd. Kies dan wel voor de zeventraps transmissie met dubbele koppeling, want de standaard aanwezige handbak met zes versnelling maakt de auto een fractie trager.

Motorgeluid

Voor een optimale sportieve sound plaatst BMW tweeelektronisch aangestuurde kleppen in het uitlaatsysteem. Via knoppen op de middenconsole kan de bestuurder het geluid verder aanpassen.

Interieur

Het interieur van de BMW M2 CS vinden we koolstofvezel elementen terug, naast Alcantara-bekleding en rode stiksels. De kuipstoelen zijn opgetrokken uit lichter materiaal om ook hier de nodige kilo’s te besparen.