Topversie aankomende BMW X8 krijgt mogelijk 760 pk aan vermogen

Volgend jaar rond deze tijd zal waarschijnlijk de BMW X8 wereldkundig worden gemaakt. Hoewel er al veel gezegd en geschreven is over dit topmodel, lijkt er weer iets meer bekend over de luxueuze SUV.



Met de X1 tot en met de X7 heeft BMW al zeven SUV’s in het modelaanbod opgenomen (tel de elektrisch iX3 erbij op en je komt zelfs tot acht), maar er is nog altijd ruimte voor nóg een hoogpotige: de X8. Het magnum opus wordt ruim, luxe en ook bloedsnel. Als X8 M ligt een vermogen van liefst 760 pk in het verschiet. Dat is dan weer 60 pk meer dan lang werd vermeld. Het verwacht koppel is met 999 Nm eveneens extreem, al zal de X8 geenszins vederlicht zijn. Zo neemt het batterijpakket al flink wat extra kilo’s voor zijn rekening. De BMW X8 M is een plug-in hybride waarbij – waarschijnlijk – een 4,4-liter V8 krachtbron assistentie krijgt van een eveneens behoorlijk krachtige elektromotor (van mogelijk 203 pk).

Hoewel we de BMW X8 M naar verwachting pas eind 2022 krijgen te zien – één jaar na de reguliere X8 – lijkt het erop dat zijn sportieve voorkomen niet bestaat uit een aflopende daklijn zoals bij de BMW X6. Spionagefoto’s laten een meer hoekig koetswerk zien, waardoor de X8 meer lijkt op een extra grote X7.