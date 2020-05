Tesla werkt aan batterijdoorbraak in China

Elektrische auto’s staan aan de vooravond van een prijsdoorbraak als je Tesla mag geloven. De Amerikaanse auto- en accubouwer wil in China batterijen ontwikkelen die goedkoper zijn, langer meegaan en een verbeterde actieradius bieden.



Volgens het internationale persbureau Reuters werkt Tesla in China aan batterijen die de elektrische auto een doorbraak zullen geven. Dankzij nieuwe technieken en productie op grote schaal moeten de nieuwe batterijen de elektrische auto misschien zelfs goedkoper maken dan modellen met een brandstofmotor.



Gigantische fabriek

Een belangrijke eigenschap van de nieuwe batterij – die in China momenteel ontwikkeld wordt samen met Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) – is dat het een nieuw ontwerp volgt. Dat nieuwe ontwerp maakt de accupakketten lichter en bovendien sneller en goedkoper produceerbaar. In een nieuw te bouwen Terafactory – 30 keer groter dan de gigafactory in het Amerikaanse Nevada – moeten batterijen in grote getalen geheel geautomatiseerd van de band rollen. De kostprijs per kWh moet zo zakken tot ongeveer 80 dollar, is de verwachting. Daarmee kan de EV moeiteloos concureren met een conventioneel model met brandstofmotor.



1,6 miljoen kilometer

De nieuwe batterijen zullen minder of zelfs geen kobalt bevatten. Dankzij vernieuwende chemische processen moet de interne wrijving afnemen, waardoor de batterijen flink langer meegaan. De verwachting is dat één miljoen mijl geen probleem is (1,6 miljoen kilometer). Het grote voordeel is dat een batterijpakket ook na de levensduur van de auto nog waarde heeft en inzetbaar is. Bijvoorbeeld als onderdeel van een energienetwerk, of als donor voor een andere auto.



De nieuwe batterij moet binnen één jaar op de Chinese markt verschijnen en maakt zijn opwachting in de Tesla Model 3.