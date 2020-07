Tesla viert titel meest waardevolle automerk met verkoop ‘S3XY’ korte broeken

De beurswaarde van Tesla blijft maar stijgen. Inmiddels heeft het Toyota ingehaald als meest waardevolle bedrijf. Het feestje wordt gevierd met een opvallend kledingstuk.



Op papier is het gekkenwerk. Toyota verkoopt 2,4 miljoen auto’s per kwartaal en Tesla slechts 103.000. Toch is Tesla op de beurs meer waard dan zijn Japanse concurrent. Als nuchtere beursanalist kun je makkelijk stellen dat de aandelen van Tesla ontzettend veel lucht bevatten, maar blijkbaar willen investeerders vooraan zitten als in de toekomst blijkt dat het Amerikaanse merk de verwachtingen waar maakt. Sommige analisten stellen dat de huidige Covid-19 pandemie Tesla alleen maar in de kaart speelt. “We zien dat Covid-19 een versnelling veroorzaakt in de overgang naar EV’s.” Bovendien wordt gesteld dat de voorsprong die Tesla heeft in de techniek rondom elektrisch rijden alleen maar groter wordt.



Het aandeel Tesla kostte een jaar geleden nog 230 dollar en is inmiddels gestegen naar 1.325 dollar. Na een dip in het midden van maart – 361 dollar deed het aandeel dit voorjaar – stijgt de beurskoers de laatste maanden explosief.



Feestje

Als notoire dwarsdenker vond Elon Musk de recente koerssprong reden voor een feestje. Dat feestje werd gevierd met een kort rood damesbroekje met achterop de tekst ‘S3XY’. ‘S3XY’ verwijst vanzelfsprekend naar het modelgamma van Tesla, met de Model S, Model 3, Model X en Model Y. Het kledingstuk – volgens de Tesla-shop nu uitverkocht – zou $69.420 moeten kosten. Die prijs is een verwijzing naar de prijs (420 dollar) die Musk in 2018 wilde betalen per aandeel om Tesla van de beurs te halen. Dat voorstel per tweet bezorgde de topman de nodige problemen.



Short selling

De Tesla Short Shorts, zoals het broekje heet, wordt ondermeer aangeprijsd met de tekst: “Ren als de wind en vermaak je als Liberace.” Met de verkoop van shorts is Tesla ‘selling shorts’ en dat is een knipoog naar de term ‘short selling’ op de aandelenmarkt. Short sellers speculeren op een koersdaling. En daar is momenteel dus geen sprake van.