Tesla-topman Elon Musk wil ook tunnels boren in China

Alsof Elon Musk z’n handen nog niet genoeg vol heeft aan Tesla, blijft de flamboyante ondernemer nieuwe ideeën ontwikkelen en markten ontginnen. Nu moet China warm gaan lopen voor diens The Boring Company.

Ach ja, als je denkt dat je mensen op Mars kan zetten via SpaceX, dan draai je voor verder niets je hand om. Zo is Tesla-topman Elon Musk druk met z’n even geroemde als geplaagde automerk, wil hij mensenhersenen laten opereren door robots (Neuralink) én graaft hij graag tunnels onder drukke steden.

Tunnel

Met The Boring Company denkt Musk een oplossing te hebben voor het verkeer in overvolle metropolen. Je boort gewoon tunnels onder de grond waarin verkeer via een soort van trein heen en weer beweegt. Of specifieker: als er ergens een file onstaat, kan verkeer – elektrische auto’s bijvoorbeeld – via een speciale lift ondergronds worden gebracht. Daar wordt de voetganger, motorrijder of auto op een ‘pod’ geplaatst die met 240 km/u door een tunnel schiet.

Efficiënter

The Boring Company wil die razendsnelle verkeerstunnels gaan boren tegen kosten die minimaal tien maal lager zijn dan de huidige kosten. Het geheim is kleinere tunnels boren (de helft in diameter), het gebruikmaken van elektrische machines en het continue blijven boren.

Proefprojecten

Hoe serieus The Boring Company is – Musk houdt van woordgrapjes, de eerste vier Tesla modellen spellen S, 3, X, Y – blijkt wel uit het feit dat er Californië al een 1,8 kilometer lange tunnel is geboord. Een Tesla Model X is daar al doorheen gegaan. Ook heeft Musk een contract op zak om een ondergronds verkeersysteem te bouwen rondom het Las Vegas Convention Center.

China

Nu gaat The Boring Company ook de oversteek naar China te maken. Welk project het daar precies opstart, is nog ongewis, maar Musk denkt dat er in China meer ruimte is voor nieuwe technologie als het zijne. Wordt vervolgd, dus.