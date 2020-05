Tesla Roadster niet op prioriteitenlijstje van Elon Musk

Ooit werd gesteld dat de nieuwe Tesla Roadster dit jaar nog het levenslicht zou zien. Maar Tesla-topman Elon Musk heeft andere prioriteiten en dus lijkt de spectaculaire Roadster voorlopig in de ijskast te blijven.



De nieuwe Tesla Roadster hangt van gekkenwerk aan elkaar. De volledig elektrisch aangedreven Amerikaan moet namelijk 1.000 kilometer ver komen op één batterijlading. Dan moet je de stoplicht- en snelwegsprintjes wel achterwege laten. En dat lijkt onmogelijk omdat de Roadster je telkens weer trakteert op een verbluffende acceleratie. De spurt van 0-100 km/u verloopt in 1,9 seconden. Doorjakkeren tot een top van 400 km/u is de volgende attractie. En dat allemaal voor een ‘vriendenprijsje’ van circa 250.000 dollar.

Cybertruck

De Tesla Roadster zou dit jaar op de markt moeten verschijnen. Toch lijkt het niet erg waarschijnlijk dat het ook gebeurt, want Tesla-topman Elon Musk noemt de lancering van het langverwachte model niet in zijn prioriteitenlijstje. Er worden wel vijf andere punten genoemd: het verhogen van de productie van de Tesla Model Y, de bouw van de Berlijnse Gigafactory, uitbreiding van de productiefaciliteit in Shanghai, de productiestart van de Tesla Semi en de fabricage van de Tesla Cybertruck.

Dat geeft Tesla ondertussen de tijd de aankondigde Roadster te perfectioneren. Musk geeft namelijk aan dat de auto niet zal tegenvallen. Worden de nu al verbluffende specificaties overtroffen?