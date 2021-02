Tesla Roadster neemt steeds bizardere vormen aan

Volgend jaar komt – eindelijk – de nieuwe Tesla Roadster op de markt. Het magnum opus van Musk & co is razendsnel, kan ongelooflijk hard, heeft een enorme actieradius… en kan zweven.



De nieuwe Tesla Roadster werd in 2017 al aangekondigd met ongelooflijke specs. Eerst werd een marktintroductie voor 2020 gepland, maar uiteindelijk liep de ontwikkeling van de nieuwe Tesla vertraging op. In 2022 moet de auto nu de weg op gaan. Vanaf het begin werd duidelijk dat de Tesla Roadster dingen kan die de natuurwetten tarten. Zo accelereert de Roadster in 1,9 seconden van nul naar honderd, ligt de topsnelheid op 400 km/u en kom je op één stekkerlading liefst 1.000 kilometer ver.

Hooveren

Voor Tesla-topman Elon Musk is dat nog niet genoeg. In 2019 liet hij al weten dat de Roadster kon ‘hooveren’ als een hoovercraft. Zweven dus. Met technologie afkomstig uit de ruimtevaart – Musk onderneemt ook in SpaceX – moet de Tesla Roadster pakweg een metertje van de grond komen. Een systeem met koud gas en hoge druk moet de auto omhoog stuwen. In een recente podcast herhaalt Musk de wens om de technologie echt aan boord te brengen.

Raketaandrijving

Hoewel de kans klein is dat je ergens ter wereld je Tesla Roadster legaal over de snelweg kan laten hooveren, zal de gimmick – indien de productiefase überhaupt wordt gehaald – genoeg reuring geven. Eerder zei Elon Musk al dat hij een raketaandrijving achter de kentekenplaat wilde verstoppen. Als een James-Bond bolide komen de raketten tevoorschijn als je een nóg snellere acceleratie wilt. Gekkenwerk, maar wel vermakelijk.