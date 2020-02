Tesla Model Y haalt tot 570 kilometer op één stekkerlading

De nieuwe Tesla Model Y, binnenkort op de Amerikaanse markt, blijkt het verrassend goed te doen in de EPA-rating. In de strengere tegenhanger van de WLTP, scoort de Model Y een actieradius van 504 kilometer.



Het gemiddelde energieverbruik van een auto wordt in Europa gemeten via de WLTP. In Amerika hebben ze daar een andere methode voor: de EPA. De EPA-rating is strenger dan de WLTP, dus als een auto qua verbruik daar goed uit de test komt, dan weet je dat het goed zit. Recent kreeg de nieuwe Tesla Model Y zijn EPA-rating en de elektrische actieradius op één acculading bedraagt liefst 504 kilometer. Tesla had eerder een rijbereik van 448 kilometer aangekondigd. De reden dat de EPA flink hoger uitkomt, is het gevolg van aanpassingen van Tesla aan de crossover. De actieradius van 504 kilometer geldt overigens voor de Long Range-versie met achterwielaandrijving.



Ware energieverbruik

In Europa geven we het verbruik aan met de WLTP. Omdat die anders te werk gaat dan de EPA, liggen de waarden een stuk hoger. De verwachting is dat de Tesla Model Y in de WLTP uitkomt op een actieradius van 570 kilometer. Zoals bekend hangt het af van de buitentemperatuur en het gebruik van de elektrische auto of die actieradius ook in de praktijk wordt gehaald. Jaguar communiceerde een jaar geleden bijvoorbeeld het ware rijbereik van haar elektrisch aangedreven i-Pace. Zo bleek de opgegeven actieradius van 470 kilometer in de meest ongunstige weer- en rij omstandigheden maar 270 kilometer te bedragen. Daar tegenover staat een maximaal rijbereik van 555 kilometer, te behalen tijdens stadsritten in de zomer.