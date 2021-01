Tesla Model S krijgt opzienbarend interieur

De Tesla Model S is al sinds 2012 onder ons. Om het oude model de toekomst in te katapulteren pakken de Amerikanen het interieur flink aan.



Je ziet ze vaak in concept cars: van de ruimteschipstuurtjes. De Tesla Model S krijgt zo’n futuristisch half stuurwiel voortaan echt aan boord. De facelift voorziet verder in een liggend digitaal scherm in het midden in plaats van het bekende staande exemplaar. Zo kun je beter film kijken lijkt de boodschap, want in de persplaatjes duiken geen metertjes en knoppen, maar een filmcatalogus op het scherm op. Het schijnt ook prima te zijn om computerspelletjes op te spelen.

Uiterlijk is de Tesla Model S ook aangescherpt, maar de aanpassingen bleven beperkt tot een hertekende voorbumper, nieuwe wielen en wat aerodynamische aanpassingen aan de achterzijde.

Sprintkanon

Ook nieuw is een versie met liefst 1.020 pk aan vermogen. Want de Porsche Taycan moet het leven zuur worden gemaakt. De variant heeft drie elektromotoren en is goed voor een 0-60 mph sprint in 1,99 seconden. Helaas lukt de 0-100 km/u dus net niet binnen de twee tellen, al scheelt het een fractie. De topsnelheid van 320 km/u is eveneens indrukwekkend, terwijl het rijbereik van circa 625 kilometer ruim voldoende is.

Plaid+

Gek genoeg is de 1.020 pk sterke Tesla Model S niet de snelste versie. Dat is de Plaid+. Sprintcijfers ontbreken nog, maar de actieradius van circa 835 kilometer geeft aan dat het een bruut model wordt. De Plaid+ kost in de VS straks $139,990.