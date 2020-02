Tesla Model S krijgt grotere actieradius: 630 kilometer volgens EPA

Zowel de Tesla Model S Long Range Plus als de Model X Long Range Plus krijgen er flink wat rijbereik bij. Via een de over-the-air-update komt de Model S zelfs uit op 630 kilometer.



Het blijft toch een bijzonder iets. Tesla levert een auto af en een tijd later krijg je er opeens actieradius bij via een over-the-air update. Zo twitterde Tesla-topman Elon Musk recent dat eigenaren van een recent gekochte Tesla Model S Long Range Plus of een Model X Long Range Plus er gratis rijbereik bij krijgen. En best veel, want het gaat om respectievelijk 27 en 37 kilometer extra. De Tesla Model S Long Range Plus komt zo uit op 630 kilometer. En dat is gemeten via de Amerikaanse EPA-richtlijnen en die zijn strenger dan de WLTP die we in Europa gebruiken.



De Model X Long Range Plus moet 565 kilometer ver komen op één stekkerlading. Volgens Musk is dat het gevolg van diverse kleine hardware-verbeteringen die de afgelopen tijd zijn doorgevoerd. Alleen onlangs geproduceerde Tesla-modellen profiteren van de toegenomen actieradius. Oudere versies van de Model S en X hebben de nieuwste hardware niet aan boord en daarvoor heeft een over-the-air update dus geen zin.