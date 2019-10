Tesla Model 3 stuwt verkoopcijfers in Nederland

Het best verkochte merk van de afgelopen septembermaand? Volkswagen, Opel, Peugeot? Welnee, Tesla nam dankzij haar Model 3 de toppositie in.



De vakantie is voorbij en massaal gaan we weer auto’s kopen. Althans, dat blijkt uit de verkoopcijfers over september. Er werden in totaal 38.122 nieuwe personenauto’s op naam gezet en dat is liefst 30 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Een flink deel van die verkopen is te danken aan de Tesla Model 3. Daar werd er liefst 5.768 van verkocht. Geen enkel ander model kan volgen, want op plek twee staat de Opel Karl met ‘slechts’ 1.755 verkochte exemplaren.



Volgens Bovag/RAI Vereniging scoorden onder de modellen ook de Ford Fiesta goed, samen met de Peugeot 108 en de Kia Niro.

Tesla Model 3

Door de stormloop op de Model 3 was Tesla het best verkochte merk van september. 5.890 auto’s van het Amerikaanse merk werden aan de man gebracht. Dankzij de Karl stoomt Opel op naar plek twee, terwijl Peugeot, Toyota en Volkswagen de top-5 complementeren.