Tesla Model 3 saai? Het Duitse Novitec geeft hem uiterlijk meer pit

De Tesla Model 3 is op uiterlijk gebied niet meteen de spannendste auto van dit moment. Met de bumpers, spoilers en interieurupgrades van de Duitse tuner Novitec smoelt de elektrische Amerikaan een stuk beter.

Eigenlijk best logisch dat Novitech zich ontfermt over de Tesla Model 3. Het elektrische model is al honderdduizenden keren verkocht en is dankzij z’n sportieve prestaties een aansprekende auto. Zeker in tijden waarin rijden op stroom hip is. Bovendien is Novitech dé specialist als het om Tesla’s gaat. Je kunt er namelijk ook de smoeltjes van de Model S en X laten verbouwen.

Subtiele aanpassingen

De Duitse tuner biedt onder meer een spoiler aan die onder de voorbumper wordt geplaatst, een bescheiden achterspoiler, sideskirts en een diffuser. De aanpassingen zijn redelijk subtiel, waardoor de Tesla Model 3 wél fraaier oogt, maar niet potsierlijk wordt. Ze hebben geen invloed op de rijprestaties benadrukt Novitec op basis van windtunneltests. Het is dus aerodynamica voor het oog.

Alle kleuren van de regenboog

Op het gebied van velgen kun je je lol op. De firma Vossen spuit ze in liefst 72 mogelijke kleuren. Ook kun je de Model 3 zo’n vier centimeter dichter op het asfalt laten zetten. In het interieur brengt Novitec graag leder of alcantara aan. Het is af te werken in talloze kleuren.

Prijskaartje

Goedkoop zijn de aanpassingen niet. Novitec vraagt 1.850 dollar per voorwiel en zelfs 100 dollar meer per achterwiel. Voor een speciale kleur betaal je nog 300 dollar meer per wiel. Het voorspoilertje onder de bumper kost al 1.190 dollar en de diffuser 1.390 dollar. De verlagingsset loopt op tot bijna 4.000 dollar.