Tesla maakt Autopilot weer wat slimmer

Dankzij de ‘Autopilot’ kan een Tesla automatisch sturen, accelereren en remmen binnen de rijstrook. Voorlopig kan dat alleen op de snelweg, omdat de technologie nog geen stoplichten- en borden herkent. Daar komt binnenkort verandering in.



De Autopilot van Tesla is al behoorlijk slim. Dankzij de technologie kun je op de snelweg namelijk deels autonoom rijden. Je auto stuurt, accelereert en remt voor je. Actief toezicht van de bestuurder is nog altijd essentieel. Tesla wil graag de volgende stap zetten en het systeem slimmer maken. Daar begint het mee buiten de snelweg. Volgens Tesla-topman Elon Musk werkt het bedrijf hard aan het gebruik van de Autopilot binnen de bebouwde kom. Het rijhulpsysteem werkt daar momenteel nog niet, omdat stoplichten en stopborden over het hoofd worden gezien. In een aangepaste versie van de Autopilot worden alle stopsignalen wél opgemerkt en kun je ook buiten de snelweg gebruik maken van de technologie. Wanneer het zover is, is nog onbekend, maar gezien de uitspraken van Musk lijkt ‘binnen afzienbare tijd’ wel realistisch. Bovendien worden de toevoegingen al als ‘upcoming features’ vermeld op de website.



Reverse Summon

Dit jaar zal ook de Reverse Summon-functie worden opgenomen in de Autopilot-software. Met Reverse Summon kan een Tesla zelfstandig in- en uit een parkeervak rijden en daarna voor een korte afstand zijn weg vervolgen. De functie is bedoeld om gebruik te kunnen maken van smalle parkeervakken. Doordat de bestuurder al eerder is uitgestapt – en later instapt – volstaan zelfs zeer krappe ruimtes.

‘Full Self-Driving Capability’

Overigens levert Tesla haar modellen naast de standaard Autopilot ook af met ‘Full Self-Driving Capability’. De term geeft aan dat je zelfs in slaap zou kunnen vallen in je auto terwijl hij je door het verkeer loodst, maar dat is niet het geval. In combinatie met de genoemde aanvullingen, kan een Tesla-model straks zelf accelereren, sturen en remmen op de snelweg en in de bebouwde kom en is het mogelijk om zelfstandig op- en afritten te nemen om van baan te veranderen. Dankzij Smart Summon neemt je auto in een parkeergarage de taken over, inclusief het parkeren.