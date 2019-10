Tesla komt op stoom: winst in derde kwartaal

Tesla leed in de eerste twee kwartalen van dit jaar een verlies van liefst 1,1 miljard dollar. Veel werd er dus niet verwacht van het derde kwartaal. Verrassend genoeg noteerden de Amerikanen een winst van 143 miljoen dollar.



Tesla lijkt eindelijk op stoom te komen, want het leverde het afgelopen kwartaal liefst 95.200 auto’s af wereldwijd. Een record voor het merk. Een behoorlijk deel van de afleveringen vond plaats in ons land, want mede dankzij topmaand september kregen liefst 7.766 Nederlandse klanten hun Tesla geleverd in het derde kwartaal. Haast zonder uitzondering betrof dat de Tesla Model 3.

Nieuw verkooprecord op komst

In de laatste drie maanden van dit jaar denkt Tesla-topman Elon Musk nog meer auto’s te verkopen, want hij blijft bij zijn voorspellingen dat 360.000 verkochte auto’s op jaarbasis realistisch is. Om dat aantal te bereiken moeten 105.000 Tesla’s voor 31 december een nieuwe eigenaar vinden.

Zwarte cijfers

Het recordkwartaal gaat gepaard met zwarte cijfers. En dat is verre van gebruikelijk voor Tesla. In het eerste half jaar werd immers een verlies geleden van 1,1 miljard dollar. De afgelopen drie maanden werd 143 miljoen dollar verdiend. Investeerders beloonden de goede resultaten met een koersstijging van 18 procent. Bedrijfsanalisten zien bovendien op andere gebieden dat het bij Tesla voor de wind gaat. De Model Y en Tesla Truck komen er bijna aan en in China heeft het merk groen licht gekregen om een fabriek op te starten. Dat scheelt flink in de transportkosten.