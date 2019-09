Tesla komt in oktober terug naar de Nürburgring. Streeftijd: 7 min 5

Afgelopen weekend zou de Tesla Model S Plaid het Nürburgring-ronderecord van Porsche Taycan uit de boeken rijden. Maar het gebeurde niet. Toch denken de Amerikanen volgende maand zo’n 37 seconden rapper te zijn.

Voor wie het steekspel tussen Tesla en Porsche de afgelopen weken niet gevolgd heeft, eerst een samenvatting: Porsche zette vorige maand een nieuw ronderecord neer op de Nürburgring. De gloednieuwe Porsche Taycan ging in 7 minuten en 42 seconden rond en is daarmee de snelste elektrisch aangedreven productiewagen ooit. Tesla was in het geheim ook naar het 20,6 kilometer lange circuit gekomen en zou de Taycan wel eens een lesje leren. De Tesla Model S Plaid – voorzien van nieuwe aandrijflijn – zou volgens ooggetuigen twintig tellen rapper z’n rondjes maken dan de Tayan. Er werd al gezinspeeld op een verpulvering van het ronderecord afgelopen weekend.

Oktober

Maar Porsche sloeg op tijd terug, wil het verhaal. Volgens bronnen hadden de Duitsers de Taycan Turbo op pad gestuurd en niet de snellere Taycan Turbo S. De tijd van 7 minuten en 42 seconden was voor Porsche slechts een eerste graadmeter, nog geen definitieve poging. Het nieuws leek te helpen, want de verwachte recordpoging van Tesla ging afgelopen weekend niet door. In plaats daarvan kwam er een twitter-bericht van Tesla online waarin het stelt dat ze volgende maand terugkomen naar de Groene Hel. Een snel rondje in zeven minuten en 20 seconden zit er dan zeker in, al denkt Tesla dat het ook nog wel in zeven minuten en 5 seconden moet kunnen. En wat zet Porsche daar tegenover?