Tesla is – naar beurswaarde gemeten – bijna ’s werelds grootste

Wie aandelen Tesla in zijn bezit heeft, keek de laatste weken glimlachend naar de beurskoersen. Alleen in 2020 steeg het aandeel met meer dan 30 procent. Daardoor is Tesla meer dan 100 miljard dollar waard.



Tesla is qua productie-aantallen natuurlijk nog lang niet het grootste automerk ter wereld. Volkswagen verkocht het afgelopen kalenderjaar namelijk dertig keer zoveel auto’s. Toch is Tesla met haar beurswaarde de Duitsers voorbijgestreefd. Volkswagen is op de beurs immers ongeveer 100 miljard dollar waard en Tesla gisteren even 104 miljard dollar. Alleen zijn de Amerikanen Toyota nog niet voorbij. Tesla is momenteel zoveel waard dat het Ford en General Motors gezamenlijk overtreft.



Voor op schema

Tesla-topman Elon Musk hoopt dat de beurswaarde nog een tijdje boven de magische grens van 100 miljard dollar blijft. Dan krijgt hij namelijk 346 miljoen dollar uitgekeerd. Niet bekend is na welke termijn Musk dat megabedrag krijgt, maar dat er een fikse beloning bij goed presteren klaar ligt, is wel duidelijk. Gisteren kon Musk goed nieuws brengen: de opening van de Chinese Gigafactory zal eerder zijn dan gepland. Dat betekent dat daar geproduceerde Tesla Model Y ook eerder van de band kan rollen.