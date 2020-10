Tesla geeft ‘FSD’ vrij, maar hoe slim maakt dat je auto eigenlijk?

Sinds deze week kan een select gezelschap Tesla-rijders de proefversie van de Full Self-Driving-modus (FSD) gebruiken. De naam suggereert volledig autonoom rijden, maar is dat ook echt zo?

Volgens Tesla-topman Elon Musk kan ‘een kleine groep ervaren en voorzichtige bestuurders’ de komende tijd meedoen aan een pilot-project waarin Tesla’s Full Self-Driving (FSD) software wordt getest. De beta-versie belooft een stuk verder te gaan dan de huidige autopilot-functies. Zo wisselt de auto ook automatisch van rijbaan in de stad (voorheen alleen op de snelweg), kan het zichzelf parkeren en neemt het zelfstandig afslagen. Ook een kruising of rotonde kan het autonome rijsysteem aan. Verder communiceert je auto met verkeerslichten.

Het is niet de bedoeling dat de bestuurders een krantje gaan lezen terwijl de auto verregaand zelfstandig rijdt, manoeuvreert en parkeert. Tesla benadrukt dat een actieve houding van de automobilist nodig blijft.

Brede uitrol

De Amerikaanse tech-website The Verge meldt dat Tesla waarschijnlijk nog dit jaar overgaat tot een brede introductie van de technologie. De FSD-modus kost rond de 8.000 dollar is alleen beschikbaar voor markten waar de wet- en regelgeving verregaand autonoom rijden toelaat. In de VS is dat het geval, maar in veel Europese landen is dat momenteel nog niet aan de orde.