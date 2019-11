Tesla Cybertruck slaat in als een bom: 200.000 bestellingen in één weekend

Als we de tweet van Tesla-topman Elon Musk mogen geloven zijn er wereldwijd al 200.000 mensen geïnteresseerd in de aanschaf van de veelbesproken Cybertruck. De hoekige pick-up werd namelijk zo vaak al besteld.



De Tesla Cybertruck gaat als warme broodjes over de toonbank, want na de onthulling afgelopen week twitterde Tesla-topman Elon Musk zondagochtend al dat er 146.000 bestellingen waren gedaan. Iets later op de dag meldde hij op social media dat 187.000 pre-bookings een feit waren en voordat het weekend om was, stond de teller al op 200.000 exemplaren. Of al die vroegboekers de extravagante pick-up truck ook echt aanschaffen is natuurlijk nog de vraag, want de aanbetaling bedroeg slechts honderd euro, maar toch.

Prijskaartjes

In de VS kost de goedkoopste Cybertruck – met één elektromotor – 39.900 dollar, de versie met twee elektromotoren moet 49.900 dollar opbrengen en de topversie – met drie elektromotoren – 69.900 dollar. De instapversie is het minst populair tot nu toe, want slechts 17 procent van de vroegboekers tekenden op dat model in. 41 procent wil graag het topmodel en 42 procent is geïnteresseerd in de dual-motor versie. Aan het eind van 2021 gaat de Tesla Cybertruck in productie, maar de verwachting is dat de duurste versie pas een jaar later van de band rolt.