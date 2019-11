Tesla Cybertruck pickup komt er nu echt aan: onthulling op 21 november

Dat Tesla zou komen met een elektrisch aangedreven pick-up truck wisten we al. Nu is ook een datum van de onthulling bekend: 21 november.



Wie op 21 november in de buurt van Los Angeles is, doet er goed aan naar de SpaceX raketfabriek te rijden van Elon Musk. Daar wordt dan namelijk een heuse ‘Cybertruck’ onthuld. Althans, zo noemt Tesla de elektrisch aangedreven pick-up truck die dan onder het doek vandaan komt. Musk belooft een futuristische auto en daar hoort dus een bijzondere term bij. Bovendien verwijst Musk in de aankondiging – per Twitter – naar de science fiction film Blade Runner, waarvan de openingsscène zich in november 2019 afspeelt.

Enorme actieradius

De specificaties van de Tesla Cybertruck pickup zijn nog niet bekend, maar er wordt gefluisterd dan de zespersoons vielwielaangedreven auto een elektrische actieradius van misschien wel 800 kilometer heeft. En dat is zelfs voor een Tesla veel. Wat wel zeker is dat er twee elektromotoren aan boord van de Cybertruck zijn en dat de auto over een ‘self-leveling suspension’ beschikt. Andere eigenschappen: een 360 graden camera, de mogelijkheid om geheel autonoom te parkeren, de aanwezigheid van een 240 volt-uitgang – handig voor werklui – en heel veel trekkracht. De vanafprijs? Nog geen 50.000 dollar.