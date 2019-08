Teruggekeerde Ford Puma komt er waarschijnlijk ook als snelle ST

Eind dit jaar keert de Ford Puma weer terug in de Nederlandse showrooms en als het aan het Amerikaanse merk ligt, komt er spoedig een gepeperde ST-versie van.

De Puma die in december bij de Nederlandse Ford-dealers staat, is een andere auto dan in het verleden. Ford maakte er namelijk een crossover van met SUV-looks. Al met al is het een behoorlijk stoere auto om te zien en daarom is het niet gek dat Ford van plan lijkt om er ook een snelle ST-versie van uit te brengen. Die variant moet dan naast die andere compacte sportievelingen – de Focus ST en Fiesta ST – in het aanbod komen.

Ford Puma ST-Line

200 pk

Hoewel Ford de komst van de Puma ST nog niet bevestigt, denken bronnen rondom het merk dat een dergelijke versie voorzien zal zijn van een 200 pk sterke 1,5-liter driecilinder turbobenzinemotor. Dat is natuurlijk geen grote gok omdat de Fiesta ST ook voor die krachtbron beschikt. De Fiesta snelt er in 6,5 seconden mee van nul naar honderd. Voor de verwachte looks kunnen we het best kijken naar de hieronder afgebeelde Puma ST line.