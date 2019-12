Teller Tesla Cybertruck tikt door, mede dankzij politie Dubai

De reserveringen voor de Tesla Cybertruck blijven binnenstromen. Volgens het Amerikaanse merk zijn er inmiddels als 250.000 pick-ups besteld, onder meer door de politie van Dubai.



In Dubai houdt de politie wel van wat uitbundigheid op autogebied. Zo bestelden de dienders in de oliestaat eerder al een Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, Bugatti Veyron, Ferrari FF en een Lamborghini Aventador. De nieuwste aanwinst wordt de Tesla Cybertruck, blijkt uit een recent bericht op online portal Arabian Business. De politiebaas in Dubai, Generaal Abdullah Khalifa Al Marri, vindt die opvallende en kogelvrije pick-up truck meer dan geschikt om toeristische locaties in Dubai te beschermen. Wereldberoemd is de 828 meter hoge wolkenkrabber Burj Khalifa.

Kwart miljoen

De Tesla Cybertruck lijkt wereldwijd een groot succes te worden, want inmiddels hebben al 250.000 belangstellenden ingetekend op het hoekige model. De elektrisch aangedreven pick-up truck is naast kogel- ook deukvrij, beschikt over een laadbak van bijna twee meter diep en biedt een actieradius aan tot 800 kilometer. De topversie is ook nog eens bloedsnel met een 0-100 km/u sprint in 2,9 seconden.