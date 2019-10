Technologie van de toekomst: de ShadowCam

Het probleem met autonoom rijdende auto’s is dat ze moeilijk om kunnen gaan met plots opduikende obstakels. Onderzoekers van het gerenommeerde MIT denken met de ShadowCam de zelfrijdende auto een stuk intelligenter te maken.



Zelfrijdende auto’s hebben onder meer camera’s, sensoren en lidars (combinatie van radar en laser) aan boord. Dat zijn de zintuigen waarmee de autonome auto probeert tijdig obstakels op te merken. In veel gevallen werkt die technologie goed, maar het blijft een uitdaging om bijvoorbeeld plots overstekende voetgangers tijdig in beeld te krijgen. Laat staan dat de zelfrijdende auto om een hoek kan kijken.

Om een hoekje kijken

Onderzoekers van het vooraanstaande Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) werken momenteel aan een technologie die de zelfrijdende auto een stuk slimmer moet maken. ShadowCam heet de vinding en zoals de naam al doet vermoeden werkt de techniek op basis van schaduwen op de grond. Veranderende schaduwen geven aan dat er een object beweegt en zo kan de autonome auto inschatten of er iets zijn richting op komt vanbuiten de zichtslijnen.

Halve tel winst

De eerste testen met de ShadowCam zijn veelbelovend. Zo verhoogt het de reactietijd van een autonome auto met meer dan een halve seconde ten opzichte van een zelfrijdend exemplaar met lidar aan boord. En een halve tel eerder stil staan kan net het verschil vormen tussen een botsing en het voorkomen daarvan.